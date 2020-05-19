Деркач рассказал, как Порошенко хотел "рейдернуть" ПриватБанк

Петр Порошенко хотел "рейдернуть" ПриватБанк, утверждает нардеп / Reuters

Нардеп Андрей Деркач сообщил, что в 2016 году тогдашний президент Петр Порошенко хотел "отжать" ПриватБанк и пытался подключить к этому Джо Байдена, который занимал пост вице-президента США.

Экс-президент хотел "рейдернуть" банк после того, как Верховная Рада проголосует за госбюджет, поделился народный избранник.

По его словам, Порошенко хотел "отжать" ПриватБанк вместе с правом управления телеканалом 1+1.

"...он (бывший президент – Ред.) решил продавить эту историю вместе с Байденом... Он (Порошенко – Ред.) говорит, чтобы рейдернуть Приват и медийные активы Коломойского (бизнесмен Игорь Коломойский – Ред.), нужно вначале проголосовать бюджет, потому что, если мы сейчас начнем отжимать Приват, представители Коломойского в Раде не дадут голоса за…", – сказал Деркач.Читайте такжеПриказы Байдена, тарифы украинцам, взятка в миллиард: о чем идет речь на "пленках Деркача"

Напомним, Кабмин 18 декабря 2016 года во время заседания поддержал предложение Национального банка Украины и Совета финансовой стабильности о переходе ПриватБанка в стопроцентную государственную собственность.