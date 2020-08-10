В Беларуси пытаются захватывать админздания: Лукашенко сделал заявление

Оппозиция перебросила 200-300 активистов на юг Беларуси - Лукашенко / Reuters

В городах Новогрудка и Кореличи протестующие якобы осуществили попытку захвата органов власти. На юг страны были переброшены несколько сотен активистов и окружили местный горисполком.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает Белта.

"Вы заметили - они уже штурмом пытались взять то ли РОВД, то ли УВД. Они в Новогрудке и Кореличах, по-моему (эта информация подтверждается), штурмом хотели взять органы власти", - сказал Лукашенко.

Также белорусский президент отметил, что на юг страны организаторы массовых протестов перебросили около 200-300 человек, силами которых был окружен горисполком в одном из городов. Ситуацию вынуждены были исправлять пограничники.

"Пришлось пограничникам вмешаться - там пограничный отряд базируется. То есть в отдельных точках, где собрали людей, они пытались захватить органы власти", - добавил глава РБ.

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Ранее Лукашенко заявил, что оппозиция Беларуси координируется из-за границы. Как утверждает президент РБ, белорусскими оппозиционерами руководят из Чехии, где находится один из координационных центров. Также он считает, что его оппонентами управляют из Польши, России и Украины, однако отвергает участие официальных властей государств в этом процессе.

Напомним, Центризбирком объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов. Его оппоненты не признают результатов голосования и считают избирательный процесс сфальсифицированным.