Не только боевики из ЧВК Вагнера: Лукашенко сделал заявление о задержании граждан США

СМИ настораживают, что Беларусь пытаются захватить американцы - Лукашенко / Reuters

В Беларуси накануне президентских выборов задержали не только боевиков ЧВК Вагнера, но и других лиц, которые пытались дестабилизировать ситуацию. Также были задержаны и граждане США, которые женаты на сотрудницах Госдепа.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе совещания, посвященного вопросам безопасности президентских выборов, сообщает Белта.

По словам Лукашенко, уже доказано, что эти лица пытались реализовать сценарий дестабилизации ситуации в стране. Среди них граждане Америки, которые состоят в браке с сотрудницами Государственного департамента США.

"Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки. До чудес иногда доходит. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе", - сказал Лукашенко.Читайте такжеВ Беларуси задержали соратницу главной соперницы Лукашенко за кресло президента

Примечательно, белорусский президент добавил, что в защиту таких граждан выступает Россия.

"Но со штыками наперевес их защищают российские руководители", - подчеркнул белорусский президент.

Ранее Александр Лукашенко рассказал, что против Беларуси началась гибридная война – страна ожидает провокаций из США, НАТО, Украины и России.