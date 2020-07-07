Революция и свержение Лукашенко: эксперт сделал прогноз о будущем Беларуси

Лукашенко будет готовить плацдарм для ухода с поста президента Беларуси - Куса / УНИАН

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко должен снова победить на выборах главы государства. Усиление политической конкуренции сигнализирует о том, что Москва пытается сделать Лукашенко контролируемым политиком. Возможно, уже в ближайшем будущем белорусский президент будет задумываться о том, чтобы передать власть преемнику.

Об этом заявил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса в чате издания Главред.

В ответ на вопрос о том, грозит ли Беларуси революция, а Александру Лукашенко – свержение с президентского поста в ходе протестов, Куса заявил, что действующий президент, скорее всего, выиграет очередные президентские выборы. Появление новых кандидатов на выборах в Беларуси – это маневр Кремля, направленный на снижение влияния Лукашенко.Читайте такжеВ Беларуси КГБ арестовало главного претендента на победу в президентских выборах

"Я считаю, что на этих президентских выборах в Беларуси с высокой долей вероятности победит Александр Лукашенко. Внезапное появление нескольких оппозиционных кандидатов – это, скорее всего, игра Москвы. Основная цель таких маневров – не поражение Лукашенко на выборах, а подрыв его политических позиций, уменьшение рейтинга по результатам выборов, чтобы поставить под сомнение его однозначную поддержку со стороны большинства населения", - полагает эксперт.

По его мнению, Россия в контексте своих внешнеполитических планов стремится усилить контроль над Беларусью и поэтому пытается сделать Лукашенко более контролируемым.

"Стратегическая задача – усиление контроля над политической системой в Беларуси и оказание давления на Лукашенко в контексте недавних конфликтов между Беларусью и Россией по нефти, концептам союзного государства, по отношению к Украине и Западу, а также на фоне усиления в Беларуси Китая", - полагает Куса.Читайте такжеВ Беларуси чуть не состоялся Майдан: Лукашенко пообещал расправиться с "кукловодами"

Напоследок эксперт подчеркнул, что уже по итогам августовских выборов президента Беларуси Александр Лукашенко задумается о реализации операции "преемник".

"Мне кажется, что после этих выборов Александр Лукашенко начнет думать о подготовки почвы для проведения транзита власти", - резюмировал Илия Куса.

Ранее Лукашенко заявил, что в Беларуси в течение двух ближайших лет будут готовить конституционную реформу. В частности, президент предлагает децентрализировать систему государственного управления и расширить полномочия местного самоуправления.