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По стопам Кучмы и Януковича: в России рассказали о главной ошибке Лукашенко

6 августа 2020, 06:12

Лукашенко демонстрирует стремление к избавлению от европейских санкций.

Лукашенко
Лукашенко хочет получить поддержку "антирусского меньшинства" - публицист / УНИАН

Последние действия лидера Беларуси Александра Лукашенко в политической сфере показывают, что белорусский президент повторяет ошибки своих коллег – второго президента Украины Леонида Кучмы и сбежавшего в Россию Виктора Януковича.

Об этом заявил российский публицист Анатолий Вассерман в интервью Украина.ру.

"Боюсь, что он повторяет ту же ошибку, что до него делали Кучма и Янукович" – сказал Вассерман, отмечая якобы намерения Лукашенко осуществить привлечение нового электората в лице "антирусского меньшинства".

Одновременно рассчитывая на то, что за него проголосуют те же граждане, что и в прошлом, Лукашенко стремится показать западному миру свою белорусскую идентичность с целью возможного смягчения санкционного режима.Читайте такжеЗадержание наемников ЧВК Вагнер завершится аннексией Беларуси и свержением Лукашенко – журналист

"Он пытается сказать Западу, что он, мол, не такой русский, как они считают, и поэтому они могут ослабить санкции против него", - добавил публицист.

Напоследок Вассерман подчеркнул, что у Лукашенко в процессе реализации такой политики проявилась "бенедиктинская скромность", которая может ему дорого обойтись.

Напомним, белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла формат отношений с Белоруссией с братского на партнерский и анонсировал намерения продолжать многовекторную внешнюю политику.

новости России новости Украины новости Беларуси Александр Лукашенко Вассерман
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