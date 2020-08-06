По стопам Кучмы и Януковича: в России рассказали о главной ошибке Лукашенко

Лукашенко хочет получить поддержку "антирусского меньшинства" - публицист / УНИАН

Последние действия лидера Беларуси Александра Лукашенко в политической сфере показывают, что белорусский президент повторяет ошибки своих коллег – второго президента Украины Леонида Кучмы и сбежавшего в Россию Виктора Януковича.

Об этом заявил российский публицист Анатолий Вассерман в интервью Украина.ру.

"Боюсь, что он повторяет ту же ошибку, что до него делали Кучма и Янукович" – сказал Вассерман, отмечая якобы намерения Лукашенко осуществить привлечение нового электората в лице "антирусского меньшинства".

Одновременно рассчитывая на то, что за него проголосуют те же граждане, что и в прошлом, Лукашенко стремится показать западному миру свою белорусскую идентичность с целью возможного смягчения санкционного режима.Читайте такжеЗадержание наемников ЧВК Вагнер завершится аннексией Беларуси и свержением Лукашенко – журналист

"Он пытается сказать Западу, что он, мол, не такой русский, как они считают, и поэтому они могут ослабить санкции против него", - добавил публицист.

Напоследок Вассерман подчеркнул, что у Лукашенко в процессе реализации такой политики проявилась "бенедиктинская скромность", которая может ему дорого обойтись.

Напомним, белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла формат отношений с Белоруссией с братского на партнерский и анонсировал намерения продолжать многовекторную внешнюю политику.