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Задержание наемников ЧВК Вагнер завершится аннексией Беларуси и свержением Лукашенко – журналист

1 августа 2020, 18:46

Александра Лукашенко могут арестовать, считает журналист Матвей Ганапольский.

Лукашенко
Лукашенко могут лично обвинить в задержании боевиков ЧВК Вагнера - журналист / Reuters

Задержание в Минске наемников частной военной компании Вагнера может спровоцировать оккупацию Беларуси российскими войсками с последующей аннексией территории и арестом Александра Лукашенко.

Об этом он рассказал в своем блоге на Эхо Москвы.

По его словам, в Кремле представят ситуацию таким образом, что виноватым в ней назовут президента Беларуси Александра Лукашенко. Россия может жестко отреагировать на инцидент с задержанием боевиков ЧВК Вагнера, в рамках которого может произойти аннексия государства с последующим арестом самого Лукашенко.

"Итак, Путин вступает в игру. Его позиция в том, что террорист – Лукашенко, что именно он захватил невинных граждан. И можно быть уверенными, что какие бы доказательства и признания не положит на стол президент Беларуси, позиция Путина не изменится. Что последует за этим? Давайте я скажу самый жесткий вариант, который мне кажется все более реальным. Он называется "аннексия Беларуси" – свержение "террористического режима Лукашенко" с его арестом", - считает Ганапольский.Читайте такжеВ Украине приняли решение по боевикам ЧВК Вагнера: у Зеленского сделали заявление

Также он отметил, что реализация таких действий возможна при помощи регулярных российских войск.

"Делать это будут российские войска из расположенных на территории Беларуси военных баз. Выборы будут отменены", - добавил Ганапольский.

Напоследок Ганапольский подчеркнул, что Россия и Беларусь на самом деле находятся на грани войны, тогда как оба государства не сообщают об этом своим гражданам.

Напомним, боевики ЧВК Вагнера были задержаны в Беларуси 29 июля. Белорусские силовики подозревают их в подготовке мероприятий по дестабилизации политической ситуации накануне президентских выборов.

В Беларуси заявляли, что среди задержанных боевиков есть граждане с украинскими паспортами. В связи с этим были проведены консультации с министерством иностранных дел Украины.Читайте такжеВ Украине объявили о начале старта процесса экстрадиции боевиков ЧВК Вагнера

В Кремле, в свою очередь, заявили, что все 33 задержанных – граждане России, включая лиц с украинским гражданством.

новости России новости Беларуси Александр Лукашенко Владимир Путин
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