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Кулеба рассказал о судьбе безвизового режима после пандемии коронавируса

9 мая 2020, 15:09

Свободу передвижения внутри Шенгена никто отменять не будет, убежден глава МИД Украины.

Кулеба
Кулеба рассказал о судьбе безвизового режима / УНИАН

Из-за коронавируса в последнее время остро стал вопрос безвизового режима. Глава МИД Дмитрий Кулеба прогнозирует, что в украинских граждан не будут возникать системные проблемы с использованием безвизового режима после того, как пандемия коронавируса закончится.

"По приграничному движению мы не видим никаких деструктивных явлений. Не думаю, что у украинских граждан будут возникать системные проблемы с использованием безвизового режима", - сказал Кулеба в интервью LB.ua.

В то же время в связи с пандемией Кулеба предусматривает острые дискуссии в ЕС о правилах и возможностях для ограничения в перемещении внутри Шенгенской зоны.

"Время от времени какие-то точечные барьеры будут создаваться. Но каждая новая вспышка пандемии, если она случится, будет приводить опять к закрытию границ. Поэтому шенген на время пандемии из абсолютного принципа превратится в относительный", - убежден министр иностранных дел.

В то же время Кулеба особо подчеркнул, что свободу передвижения внутри Шенгена "никто отменять не будет", потому что это "одно из фундаментальных достижений" ЕС.

Добавим, что Европейская комиссия хочет, чтобы государства-члены начали постепенно отменять национальный контроль на государственной границе. На следующей неделе комиссия выпустит руководящие принципы, которые будут балансировать между предотвращением новой волны инфекций и оживлением экономики.

Читайте такжеКастрированный безвиз: в какие страны ЕС украинцев не пустят летомНапомним, ранее заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Виктор Суслов заявил, что пандемия коронавируса может привести к распаду Европейского Союза.

По его словам, Шенгенской зоны на сегодня фактически нет. Европейские государства восстановили свои национальные границы и жестко контролируют их пересечение. Соответственно, украинцы лишились тех привилегий, которые они имели в связи с безвизом в Евросоюзе.

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