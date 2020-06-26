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"Ильюша, ты лысая гнида": ветеран Азова вызвал Киву на поединок

Кудряшов вызвал Киву на поединок, чтобы выяснить все вопросы в настоящем мужском разговоре.

26 июня 2020, 22:35
Кива
Ветеран Азова вызвал Киву на поединок / УНИАН

Бывший руководитель штаба Нацкорпуса и ветеран Азова Родион Кудряшов обозвал нардепа от Оппозиционной платформы - За жизнь Илью Киву трусом и "лысой гнидой" и вызвал его на поединок.

Так Кудрящов отреагировал на информацию, что Кива написал обращение в Генпрокуратуру с требованием открыть против него уголовное производство за якобы нападение на полицейского в декабре 2019 года.

"Ватный петух Кива требует у Генпрокурора арестовать меня за нападение на полицейского в декабре 2019-го", - сообщил Кудряшов у себя в Telegram.

Также он опубликовал видеобращение к Киве.

"Ильюша! Ты лысая гнида и ссыкло. Разве не ты обещал нас патриотов убивать вместе со своими боевыми петушками? Что случилось? Почему передумал вдруг? Почему вместо честного мужского разговора ты пишешь заявления? … Ты ватная мразь, рассказываешь, какой ты смелый… Ты не герой ты обычный балабол, который не отвечает за свои слова", - обратился "азовец" к нардепу.

Кудряшов вызвал Киву на поединок, чтобы выяснить все вопросы в настоящем мужском разговоре.

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"Чтобы расставить все точки над вызываю тебя, ватная мразь, и твоих подельников на поединок: открытый - закрытый, разговор: открытый – закрытый. Докажи, что ты мужик. Пока для нас ты ссыкливый петушок. Балабол, который кукарекает на своей жердочке ОПЗЖ" - резюмировал ветеран "Азова".

Как ранее писал Главред, в Ровенской области произошли столкновения между патриотами и "титушками" нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Также Кива предложил объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в честь Джорджа Флойда, афроамериканца, убитого полицейскими в США.

Илья Кива новости Украины ОПЗЖ Азов национальный корпус
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