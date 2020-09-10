Богдана вызвали в ГБР из-за заявлений о договоренностях с Россией

Госбюро расследований вызвало Андрея Богдана на допрос из-за заявлений о договоренностях с российскими чиновниками / УНИАН

Бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Богдана вызвали на допрос Государственное бюро расследований, ему уже направлена повестка.

ГБР вызвало на допрос Богдана из-за его заявлений о якобы наличии договоренностей с российскими чиновниками, которые не предвидены законами, нормативно-правовыми актами или другими директивами президента Владимира Зеленского, говорится на канале Бюро в Telegram.

В ГБР добавили, что следователи пригласили Богдана на допрос в качестве свидетеля для проведения следственных действий и проверки фактов, о которых он рассказал.

"9 сентября 2020 года в интервью одному из изданий... Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами относительно вопросов статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряда других договоренностей…", – отмечается в сообщении.