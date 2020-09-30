Чат с экс-депутатом Госдумы РФ Ильей Пономаревым

Илья Пономарев

1 октября, в 22.30, на сайте Главред состоится чат с российским оппозиционером, с 2014 года проживающим в эмиграции, а в 2019 году получившим украинское гражданство, экс-депутатом Государственной Думы Российской Федерации, который единственный в российском парламенте в марте 2014-го проголосовал против присоединения Крыма к России, главой компании Trident Acquisitions Ильей Пономаревым.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем Главреда и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя поссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.