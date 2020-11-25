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"Чистим пулемет": нардеп назвал новое условие России по Донбассу

25 ноября 2020, 13:15

Необходимо признать, что Украина не сможет вернуть Донбасс мирным путем, считает политик.

Нардеп поделился, что РФ выдвинула новое условие по Донбассу – Переговоры по Донбассу
Россия выдвинула новое условие по Донбассу, поделился нардеп / Reuters

Член партии Слуга народа, нардеп и глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев сообщил, что Российская Федерация опять срывает минские переговоры для урегулирования ситуации на Донбассе.

Чтобы украинская сторона не предлагала, РФ всегда выдвигает неприемлемые условия и обвиняет в неготовности к переговорам, поделился народный избранник на своей странице в Facebook.

Политик поделился, что россияне выдвинули новое условие – введения для Донбасса особого статуса до 2050 года.

"…Россияне теперь хотят изменений в Конституцию, выборы до возвращения границы и особый статус Донбасса до 2050 года…", – отметил Чернев.

По мнению нардепа, нужно признать, что Киев никогда не сможет вернуть Донбасс под свой контроль мирным путем.

"...не рослабляємося, продолжаем вести переговоры и чистим пулемет", – добавил политик.

Напомним, в 2014 году на части востока Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что на украинской территории есть ее войска.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Россия настаивала на прямых переговорах украинской стороны с боевиками и на проведении выборов на Донбассе.

Киев не хочет вести прямые переговоры с боевиками и утверждает, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после того, как территорию покинут российские войска.

Минские переговоры переговоры по Донбассу Егор Чернев
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