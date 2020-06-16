Политолог пояснил, чем пугает Путина партнерство Украины и НАТО

Немецкий политолог высказался об отношениях Украины и РФ

Новый статус Украины в НАТО в программе расширенных возможностей дал понять Владимиру Путину, что наша страна стала еще больше приближена к Альянсу.

Такое мнение в комментарии изданию ГОРДОН высказал немецкий политолог, старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд.

Он отметил, что этот статус был предоставлен Украине относительно поздно, "потому что этому препятствовала Венгрия".

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"Это промежуточная программа между простым партнерством и членством в НАТО. Она приравнивает Украину к таким странам, как Швеция и Грузия, которые раньше получили подобный статус", – рассказал эксперт.

Умланд добавил, что программа не предусматривает каких-то гарантий безопасности или совместной обороны, но дает ряд новых возможностей в сотрудничестве при переходе украинской армии на стандарты НАТО, а также при тренировке солдат и координации политических действий с другими странами Альянса.

"В целом это скорее символический акт, потому что сотрудничество и ранее было довольно тесным", – считает Умланд.

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В то же время чем дальше Украина от России, тем больше это пугает Москву:

"Реакция Кремля связана с тем, что этот статус все же приближает Украину к НАТО. Страна имеет официальную перспективу членства, как это было изложено еще в 2008 году".

"Формулировка в самом анонсе о включении Украины в программу однозначно подчеркивает, что это еще не решение о вступлении в Альянс. То есть озвучено определенное ограничение. Тем не менее для Москвы этот символический шаг означает большее: Украина уже на такой стадии приближения к НАТО, что членство возможно, и в Кремле это видят", – отметил политолог.

Украина и НАТО

Как ранее писал Главред, Украине 12 июня предоставили в НАТО статус партнера с расширенными возможностями.

Позже президент Владимир Зеленский поблагодарил Альянс за предоставление нашей стране особого статуса.