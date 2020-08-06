В МИД Украины рассказали, готова ли Беларусь передать Киеву боевиков ЧВК Вагнера

Вопрос согласия Беларуси на выдачу Киеву боевиков пока не обсуждался - МИД / Капитал

На данный момент Беларусь не дала своего официального согласия на экстрадицию в Киев боевиков частной военной компании Вагнера. Украина получила список задержанных лиц и тщательно его проанализировала, после чего правоохранительные органы отправили белорусам соответствующий запрос. Некоторые граждане из данного списка принимали участие в российско-украинском конфликте на Донбассе.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе собственного брифинга в четверг, 6 августа.

По словам министра, Киев уже отправил официальный запрос о выдаче боевиков ЧВК Вагнера. Вопрос был предметом обсуждения президентов Владимира Зеленского и Александра Лукашенко во время разговора, состоявшегося 5 августа.

Как утверждает Кулеба, официального решения белорусских властей пока нет. Однако Минск поделился с Киевом списком задержанных, который проанализировали украинские правоохранители. Представители силовых структур выяснили все вопросы о гражданстве боевиков и их возможном участии в вооруженном конфликте России и Украины на Донбассе.Читайте такжеЗадержание членов ЧВК Вагнера: Гордон раскрыл, что Лукашенко пообещал Зеленскому

"Информации о том, что Беларусь уже официально согласилась отдать этих лиц Украине, мы не имеем… Беларусь сразу предоставила нам список задержанных, наши правоохранительные органы его проанализировали и установили: кто является чистым гражданином Украины, у кого украинский и российский паспорта, а кто из них принимал участие в вооруженных действиях в составе российских формирований. Мы максимально все установили, поименно, знаем, сколько их… и наши правоохранительные органы делали запрос об их выдаче", - сказал Кулеба.

Также чиновник подчеркнул, что стороны пока на официальном уровне не обсуждали вопрос согласия передачи боевиков Киеву.

Ранее Лукашенко пригласил украинских и российских генпрокуроров приехать в Беларусь для решения вопроса по боевикам ЧВК Вагнера. Если они не приедут, в Минске самостоятельно решат судьбу задержанных лиц.Читайте такжеВ Украине приняли решение по боевикам ЧВК Вагнера: у Зеленского сделали заявление

Напомним, боевики российской частной военной компании были задержаны белорусскими правоохранителями 29 июля. Вчера, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский после разговора с главой Беларуси Александром Лукашенко выразил надежду, что их экстрадируют в Киев.