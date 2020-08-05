Зеленский обсудил с Лукашенко выдачу боевиков ЧВК Вагнера: подробности разговора

Зеленский надеется, что Беларусь согласится на экстрадицию боевиков в Киев / УНИАН

Подозреваемые в осуществлении террористической деятельности на территории Украины боевики ЧВК Вагнера могут быть выданы Киеву с целью привлечения их к уголовной ответственности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам украинского гаранта, он провел телефонный разговор с Александром Лукашенко, в рамках которого обсуждался данный вопрос. Экстрадиция наемников в Украину должна сопровождаться согласно международной нормативно-правовой базе.Читайте такжеЗадержание наемников ЧВК Вагнер завершится аннексией Беларуси и свержением Лукашенко – журналист

"Провел телефонный разговор с Президентом Лукашенко. Надеюсь, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 29 июля в Беларуси сделали заявление о задержании 33 боевиков частной военной компании Вагнера. Правоохранители утверждают, что данные лица вели себя подозрительно, вследствие чего попали в поле зрения силовых структур.Читайте такжеУ Путина отреагировали на задержание в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера

Беларусь провела ряд консультаций с Украиной по данному вопросу, так как среди задержанных оказались лица с украинскими паспортами.

Позже у Зеленского заявили, что Киев будет ходатайствовать о выдаче задержанных в Беларуси боевиков ЧВК Вагнер, так как они могут быть причастны к преступлениям в ходе российско-украинского конфликта на Донбассе.