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"Дадут отпор России": генерал США назвал страну Европы, с которой нужно дружить Украине

19 ноября 2020, 15:40

В Черноморском регионе скоро появится лидер, который должен стать главным союзником стран этого региона, считает Бен Ходжес.

Владимир Зеленский, Раджеп Таип Эрдоган, Турция
Украина должна сотрудничать с Турцией - американский генерал / president.gov.ua

Турция является государством, которое должно стать лидером Черноморского региона. Сейчас в Анкаре нет уверенности, что Запад поможет стране в противостоянии с Россией, однако именно с Турцией Украине нужно развивать сотрудничество.

Об этом заявил бывший командующий сухопутными силами США в Европе, американский генерал Бен Ходжес в интервью изданию ЦензорНет.

Военный уверен, что несмотря на ограниченное военное присутствие Анкары в Черном море, именно Турция должна стать главным государством Черноморского региона. Поэтому Киев должен сотрудничать с Анкарой.

"Украине нужно как можно теснее сотрудничать с Турцией во всех сферах... Сейчас в Черном море нет большого милитарного присутствия Турции, находящейся в осаде различных вызовов и где-то возможно даже перестраховывающейся", - отметил Ходжес.

Также он добавил, что в Турции пока не уверены, что Запад поможет Анкаре в случае противостояния с Россией. Однако именно Турецкая республика – это главный союзник государств Черноморского региона.Читайте такжеТурция начинает производить в Украине современные беспилотники

"Ей не хватает уверенности, что когда они дадут отпор России, то НАТО, США или европейские друзья придут им на помощь... Но очевидно, что Турция является ключевым союзником стран Черноморского региона", - подчеркнул американский генерал.

Украина – Турция новости

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