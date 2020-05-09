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Зеленский на Закарпатье, Разумков в Киеве: как почтили память погибших воинов в Украине

9 мая 2020, 11:38

9 мая президент Владимир Зеленский на Закарпатье почтил память погибших воинов, освобождавших Украину.

Зеленский на Закарпатье почтил память погибших воинов / Офис президента

9 мая в Украине празднуют День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Из-за карантина никаких официальных мероприятий в Украине не проводится, тем не менее, в этот день вспоминают погибших воинов, освобождавших Украину.

Главред узнал, как в Украине праздновали 9 мая.

Зеленский на Закарпатье

9 мая президент Владимир Зеленский на Закарпатье почтил память погибших воинов, освобождавших Украину. Он посетил мемориальный комплекс "Холм Славы" с могилами воинов и возложил цветы к Вечному огню.

Вместе с тем, ранее в субботу Офис президента сообщил, что Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня в парке Вечной Славы в Киеве.

Зеленский почтил память погибших воинов в Киеве / Офис президента

Разумков в Киеве

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков тоже возложил цветы к Вечному огню в Киеве. У Разумкова и всех, кто пришел с ним почтить память погибших, были красные розы, перевязанные сине-желтой лентой, которые они возложили к Вечному огню.  

Разумков почтил память погибших воинов / Facebook/Дмитро Разумков

В Харькове ночью провели акцию

В Харькове более трех десятков активистов патриотических общественных организаций зажгли свечи в 23:01 как напоминание о том, что именно в это время 8 мая 1945 года после подписания пакта о безоговорочной капитуляции нацистской Германии в Европе закончилась Вторая мировая война.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

Акция в Харькове / Укринформ

В столице задержали парня

Копы в Киеве задержали парня, который 9 мая без документов прибыл на Арсенальную, чтобы возложить цветы. При этом еще двоих, у которых были обнаружены ножи и газовые баллончики типа "Кобра", просто не пропустили, сообщает Страна.

В Киеве задержали парня / Страна

Добавим, что меры безопасности в районе метро "Арсенальная" усилены: охрану правопорядка обеспечивают несколько десятков полицейских и пожарная машина.

Читайте такжеУ Зеленского ответили на предложение Лукашенко приехать на парад ПобедыНапомним, ранее сообщалось, в Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает отменить запрет на георгиевскую ленту в Украине.

Зарегистрировал документ народный депутат от Оппозиционной платформы – за жизнь Нестор Шуфрич.

Этот проект закона уже передали на рассмотрение.

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