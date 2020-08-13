Будут ли перенесены переговоры по Донбассу из Минска: Кравчук назвал условие

Кравчук не исключил, что переговоры по Донбассу могут быть перенесены из Минска / УНИАН

В том случае, если сложившаяся на территории Беларуси ситуация больше не позволит проводить там переговоры относительно урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе, Киев будет договариваться о переносе переговорного процесса в другую нейтральную страну – например, в Швецию.

Об этом рассказал глава делегации Киева в Трехсторонней контактной переговорной группе по Донбассу Леонид Кравчук в интервью Украинскому радио.

По его словам, официальный Минск создал условия для работы делегаций сторон, принимающих участие в вооруженном конфликте на Донбассе. Если условий больше не будет, переговоры перенесут.

"Беларусь участия в Трехсторонней контактной группе не принимает. Она дала нам возможность, создала условия для нашей работы…. Если вдруг не будет (условий для работы ТКГ) тогда мы будем искать другое место", - сказал Кравчук.Читайте такжеУкраина готова пойти на "формулу Штайнмайера" по Донбассу: в МИД назвали главное условие

Политик выразил надежду, что перенос переговорного процесса – это крайняя мера и предложил в качестве альтернативного варианта выбрать Швецию.

"Можно взять нейтральную страну, скажем, Швецию. Мы можем попросить их… Но пока я надеюсь, что все (в Беларуси) уладится", - подчеркнул Леонид Кравчук.

Ранее Кравчук предложил заменить понятие "особого статуса" Донбасса в документах, подписанных Трехсторонней контактной группой, на "особый режим административного управления". По мнению политика, данная формулировка является более корректной.