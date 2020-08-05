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Страны ЕС придут на Донбасс: в Кабмине анонсировали особый статус региона

5 августа 2020, 13:06

Европа может переместить свои производственные мощности на подконтрольные Киеву районы Донбасса, утверждает Алексей Резников.

Жители Донбасса
Кабмин готов создать на Донбассе инновационную экономическую зону / УНИАН

Украина занимается разработкой перспективной стратегии по экономическому развитию Донбасса. Уже в сентябре эксперты планируют предоставить правительству дорожную карту реализации данной инициативы. Именно в рамках такого подхода Киев видит так называемый особый статус Донбасса – развитие в регионе инвестиционного климата и построение новое модели экономики на локальном уровне.

Об этом пишет вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в своем материале для Atlantic Council.

По его словам, стратегия будет работать на благо районов Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под контролем Киева. Как только освободят оккупированный Донбасс, программа будет распространяться и на эту часть региона.

"Возможно, это лучше всего описать как украинский подход к понятию "особый статус" региона для того, чтобы трансформировать там инвестиционный климат и реализовать новую экономическую модель на региональном уровне", - отмечает чиновник, выразив надежду, что в сентябре этого года появится дорожная карта инициативы, после чего в течение 6 месяцев проведут расчет стоимости реализации стратегии.Читайте такжеВ МИД рассказали, будет ли Донбасс влиять на политику Украины и какой статус ожидает регион

Кроме того, Резников указал на тенденцию, согласно которой в ЕС на фоне борьбы с COVID-19 задумываются о переносе своих производственных мощностей из Китая ближе к Европе. Украина с успехом может воспользоваться таким шансом.

"Как один из крупнейших соседей ЕС, Украина идеально подходит для выполнения этой роли, а регион Донбасса обладает многими специфическими атрибутами, необходимыми для того, чтобы сыграть ведущую роль", - подчеркнул украинский чиновник.

Напомним, в мае во фракции Слуга народа заявили, что стратегия Петра Порошенко по реинтеграции Донбасса не сработала. В свою очередь, президент Владимир Зеленский решил изменить тактику решения конфликта на востоке Украины.

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