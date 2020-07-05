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"Многие русские по духу": в России дали ответ на заявление о готовности аннексировать Донбасс

В Совете Федерации считают, что на Донбассе проживают якобы русские по духу и национальности.

5 июля 2020, 16:54
Совет Федерации
В России не собираются присоединять оккупированный Донбасс / RatingBet

Россия не собирается включать в состав своего государства оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. Москва придерживается позиции, согласно которой эти территории принадлежат Украине.

Об этом заявил первый зампред главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью радиостанции Говорит Москва.

По его словам, Россия признает Донбасс территорией Украины и не намерена аннексировать данные территории.

"Я бы не согласился с господином Бородаем, потому что Россия до сегодняшнего дня признаёт Донецк и Луганск территорией Украины", - отметил Джебаров.Читайте такжеЗеленский озвучил план возвращения Донбасса

Российский политик считает, что на Донбассе якобы живут люди, которые идентифицируют себя с Россией, однако Москва на официальном и правовом уровне никогда не собирались реализовывать процесс интеграции ОРДЛО в состав Российской Федерации.

"Россия никогда не рассматривала Донбасс, Луганск, Донецк как необходимые ей регионы. Мы рассматривали эти регионы как территории, где проживают русскоязычные люди. Русские по национальности и многие русские по духу", - подчеркнул Джебаров.

Напомним, один из бывших главарей боевиков "ДНР" Александр Бородай заявил, что так называемые "республики" в скором времени будут присоединены к территории России.

Ранее у Зеленского заявляли, что Украина готова приложить все усилия для возвращения оккупированных ОРДЛО до конца текущего года.

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