Кравчук раскрыл, какие задачи Зеленский поставил по Донбассу

Владимир Зеленский хочет, чтобы постепенно был решен один вопрос по Донбассу, сообщил Леонид Кравчук / УНИАН

Первый президент Украины, который возглавил украинскую делегацию в минской Трехсторонней контактной группе для переговоров по Донбассу – Леонид Кравчук, поделился, что президент Владимир Зеленский поставил перед ним конкретные задачи.

Украинский лидер хочет, чтобы постепенно был решен один вопрос относительно востока нашей страны, рассказал Кравчук в интервью РБК-Украина.

Собеседник добавил, что Зеленский против того, чтобы ставились несбыточные задачи.

"Зеленский ставит задачу: первое – не ставить перед собой несбыточных задач, решить один вопрос и постепенно... Начинаем с прекращения огня, потом говорим о способах местного самоуправления, о выборах, а затем – шаг за шагом идем дальше", – поделился экс-президент.

Читайте такжеКравчук рассказал, какие изменения будут согласованы с Зеленским на переговорах по ДонбассуНапомним, Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ по Донбассу. В переговорном процессе он заменил второго главу нашей страны – Леонида Кучму.

Позже Кравчук поделился, что во время переговоров возможны компромиссы, которые касаются того, как управлять ситуацией.