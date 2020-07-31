Кравчук раскрыл, какие задачи Зеленский поставил по Донбассу

Президент против того, чтобы ставились несбыточные задачи, отметил Кравчук.
Первый президент Украины, который возглавил украинскую делегацию в минской Трехсторонней контактной группе для переговоров по Донбассу – Леонид Кравчук, поделился, что президент Владимир Зеленский поставил перед ним конкретные задачи.
Украинский лидер хочет, чтобы постепенно был решен один вопрос относительно востока нашей страны, рассказал Кравчук в интервью РБК-Украина.
Собеседник добавил, что Зеленский против того, чтобы ставились несбыточные задачи.
"Зеленский ставит задачу: первое – не ставить перед собой несбыточных задач, решить один вопрос и постепенно... Начинаем с прекращения огня, потом говорим о способах местного самоуправления, о выборах, а затем – шаг за шагом идем дальше", – поделился экс-президент.
Читайте такжеКравчук рассказал, какие изменения будут согласованы с Зеленским на переговорах по ДонбассуНапомним, Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ по Донбассу. В переговорном процессе он заменил второго главу нашей страны – Леонида Кучму.
Позже Кравчук поделился, что во время переговоров возможны компромиссы, которые касаются того, как управлять ситуацией.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.