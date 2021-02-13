Дубинский выставил на продажу свой элитный автопарк / УНИАН

Нардеп Александр Дубинский, которого исключили из Слуги народа, выставил на продажу часть своего элитного автопарка, сообщил внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

"Кажется, мама больше не любит скорость, так как Дубинский начал продавать свои многочисленные авто, пока их не арестовали. Санкции в действии, господа", – написал Шевченко в Facebook.

Объявления о продаже автомобилей опубликованы на сайте Auto.Ria. Их продает пользователь под ником "Василий".

На продажу выставлены:

Mercedes-Benz G 55 AMG 2009 года – $49,9 тыс.;

Cadillac Escalade 2010 года – $40,9 тыс.;

Honda S200 2009 года – $20,9 тыс.

Объявления появились на сайте 23 января и 2 февраля.

Позже в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews Дубинский подтвердил эту информацию о продаже трех автомобилей.

"Красивые машины, как красивые женщины: все всегда любят обсуждать, у кого какая сейчас и какая будет следующая", – цитируют журналисты депутата.

Исключение Дубинского из фракции Слуга народа - о чем сообщалось ранее: