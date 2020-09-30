Две партии оконфузились одинаковыми заявлениями об отставке Фокина

Политсилы так обрадовались увольнению, что не соизволили сверить тексты сообщений в Сети.
Партии Голос и Евросолидарность оконфузились и разместили одинаковые макеты-сообщения об увольнении Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы (ТКГ).
Соответствующие посты были размещены сегодня на официальных страницах партий в Facebook.
В сообщении Голоса сказано, что Фокина уволили по требованию их партии.
Похожее сообщение об увольнении Фокина появилось и в Facebook Европейской Солидарности. Макет отличается только по цвету, еще в партии отметили что это "победа народа".
Скандальные заявления Фокина – о чем сообщалось ранее:
- Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что главным виновником продолжения конфликта на Донбассе является пятый президент Украины Петр Порошенко.
- Замглавы ТКГ по Донбассу Витольд Фокин заявил, что, Украина должна предоставить особый статус всем районам Донецкой и Луганской областей и объявить всеобщую амнистию участникам боевых действий.
- Замглавы ТКГ по Донбассу Витольд Фокин заявил, что Украина могла бы прописать в постановление о местных выборах какую-либо конкретную дату проведения избирательного процесса в ОРДЛО. В таком случае Россия и подконтрольные ей боевики не смогли бы что-то предъявить Киеву.
Автор: Екатерина Трохимчук