Две партии оконфузились одинаковыми заявлениями об отставке Фокина

Две партии обнародовадовали одинаковые посты

Партии Голос и Евросолидарность оконфузились и разместили одинаковые макеты-сообщения об увольнении Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Соответствующие посты были размещены сегодня на официальных страницах партий в Facebook.

В сообщении Голоса сказано, что Фокина уволили по требованию их партии.

Похожее сообщение об увольнении Фокина появилось и в Facebook Европейской Солидарности. Макет отличается только по цвету, еще в партии отметили что это "победа народа".

Скандальные заявления Фокина – о чем сообщалось ранее: