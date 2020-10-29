УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Двое судей КСУ выступили против одиозного решения о декларировании

29 октября 2020, 19:29

Сергей Головатый проголосовал против, поскольку курс на евроинтеграцию Украины закреплен в Конституции.

Суд
Двое судей КСУ не поддержали скандальное решение / УНИАН

Скандальное решение КСУ об отмене ряда антикоррупционных норм не поддержали двое судей - Сергей Головатый и Василий Лемак.

Как сообщает сайт КСУ, скандальное решение выносила Большая палата Конституционного суда в составе 15 судей.

Однако судья Сергей Головатый проголосовал против, поскольку курс на евроинтеграцию Украины закреплен в Конституции, а, согласно международным обязательствам, борьба с коррупцией в Украине является одним из главных принципов. Он также ссылается на решение Европейского суда по правам человека, который пришел к выводу, что декларирование активов публичных лиц преследует легитимную цель, нужную демократическому обществу.

Читайте такжеРешение КСУ - попытка слить Зеленского

Головатый также отметил, что тезис о том, что Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции якобы контролирует судебную ветвь власти, не имеет юридических оснований. Что касается отмены уголовной ответственности за недостоверное декларирование, он подчеркнул, что статья 366-1 Уголовного кодекса предусматривала наказание за декларирование заведомо недостоверных данных или умышленную не подачу декларации.

Судья Василий Лемак, в свою очередь, не поддержал решение КСУ, посчитав, что оно недостаточно обоснованно, а часть международных договоров Украины все-таки является источиком толкования Конституции и ее ценностей.

Он также не согласился с оспариванием идеи криминализации недостоверного декларирования, поскольку мировой опыт свидетельствует об обратном. Он добавил, что КСУ, принимая скандальное решение, не дал парламенту времени для урегулирования вопроса, чтобы не допустить законодательной паузы.

Скандальные решения КСУ - о чем ранее сообщал Главред:

судья КСУ е-декларирование новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Двое судей КСУ выступили против одиозного решения о декларировании». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

19:48
Гороскоп на 30 октября для всех: очень легкая победа и острая ситуация в любви
19:38
Как правильно пить виски: пошаговый гид Видео
19:33
Бюджетный и классический рахат лукум – рецепты на Хэллоуин Видео
19:29
Двое судей КСУ выступили против одиозного решения о декларировании Видео
19:13
Кендалл Дженнер засветила упругие ягодицы в крошечном бикини
Реклама
19:02
Срочное заседание СНБО по решению КСУ: Зеленский сделал заявление Видео
19:01
Нападение акулы на украинцев в Египте: власти сделали официальное заявление Видео
18:56
Новая коррупционная схема Сывочолого доказывает, насколько он крутой мнение
18:54
Минздрав изменил критерии лечения пациентов с коронавирусом
18:43
Скандальное решение КСУ: Зеленский отреагировал на заявление ЕС Видео
18:30
Как улучшить зрение: 9 эффективных способов Видео
18:25
Укргазбанк оплачивает услуги сомнительных юридических фирм по завышенной цене — СМИ
18:15
Минфин выплатил миллионные долги за бывший завод Порошенко
18:10
Белорусов перестали пускать в страну после заявлений Лукашенко​​ - СМИ
17:56
Второе октябрьское полнолуние 2020: точное время и главные лузеры дня
17:54
Бизнес призвал Шмыгаля не поддерживать тарифную инициативу Буславец - нардеп
17:44
Мусульмане имеют право убить миллионы французов – экс-премьер-министр Малайзии Видео
17:35
Кабмин разрешил полиции штрафовать евробляхи на месте остановки
17:30
Комаровский объяснил, в каких случаях ПЦР-тесты дают неправильные результаты Видео
17:20
Demon's Souls — новые подробности одного из главных эксклюзивов PS5 Видео
Реклама
16:55
В Европе нашли новый "аграрный" штамм коронавируса
16:48
Жутко прекрасный образ на Хэллоуин 2020 – макияж, грим, маска: фото и видео Видео
16:30
В Минздраве рассказали, почему отдали 62 млн для онкобольных на дороги​ Видео
16:29
Как лечить грипп и облегчить симптомы: 9 способов Видео
16:22
Решение КСУ по антикоррупционным законам: Разумков раскрыл планы Рады Видео
15:58
У Шмыгаля отреагировали на информацию о заражении премьера COVID-19 Видео
15:55
Самый крупный на Земле: Ливию побило огромным градом Видео
15:46
Распространение коронавируса: врач назвала самые опасные места Видео
15:42
Украина удержит безвиз с Евросоюзом: в Кабмине сделали заявление Видео
15:41
"Игры до 500 грн" — в PlayStation Store стартовала новая распродажа со скидками до 85%
15:10
Синоптики предупредили украинцев о резком похолодании со снегом Видео
15:08
Азербайджанские войска атаковали российских военных на границе Ирана
14:58
"Несчастья и масштабные ДТП": астролог назвал опасный период
14:56
"Темный интернет": что там происходит и как туда попасть
14:35
Собчак пожаловалась на мусульман, грозящихся отрезать ей голову Видео
14:23
Вкуснющее быстрое вино из винограда без сахара – пошаговый рецепт Видео
13:53
"Не забудем, не простим": что случилось с некогда великой серией Splinter Cell?
13:51
Лукашенко жестко высказался об Украине и пригрозил ударом Польше с Литвой Видео
13:43
Как удалить аккаунт Гугл: простые способы
13:35
В МИД отреагировали на запрет украинцам посещать Беларусь Видео
Реклама
13:24
Во Франции террорист с ножом словил пулю от полицейских
13:10
Не открывайте окна: Киев попал в тройку городов мира с самым грязным воздухом Видео
12:55
В Евросоюзе сделали заявление об основаниях для отмены безвиза с Украиной Видео
12:38
Медик объяснила, как остановить пандемию COVID-19 в Украине Видео
12:33
Столар организует под КГГА проплаченный митинг за Пальчевского - политолог
12:23
К чему снится бывший муж: толкование сна Видео
12:15
Угрозы и вызовы национальной безопасности​: Зеленский срочно созвал СНБО Видео
12:10
Украинцев отрезвят от COVID-скептицизма только похороны в каждом доме - профессор Амосова
11:59
"Судейские" больше не боятся Зеленского мнение
11:53
Врач предупредила, что на половину увеличивает риск смерти от коронавируса Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять