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Экс-министр предупредил, что грозит Украине от России и назвал сроки

29 октября 2020, 07:24

Путин может поднимать ставки относительно украинского государства, полагает Климкин.

Климкин предупредил, что после выборов в США Россия может начать обострять ситуацию в Украине – Путин Украина новости
После выборов в США Россия может начать обострять ситуацию в Украине, предупредил Павел Климкин / Reuters

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Российская Федерация, скорее всего, начнет обострять ситуацию в украинском государстве после выборов президента США (запланированы 3 ноября).

РФ может по-разному обострять ситуацию, возможно объединение дестабилизации внутри страны с военными действиями, рассказал экс-министр Obozrevatel TV.

Собеседник отметил, что российская сторона способна пойти на обострение в Украине, поскольку президент России Владимир Путин не оставил своих намерений.

Климкин почти уверен в том, что глава страны будет поднимать ставки.

"В зависимости от результатов выборов он будет решать, по какому сценарию идти – больше бить на внутренний фактор или все же идти через Донбасс или через другие опции…", – сказал экс-чиновник.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Владимир Путин Павел Климкин выборы в США
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