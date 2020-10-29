Экс-министр предупредил, что грозит Украине от России и назвал сроки

Путин может поднимать ставки относительно украинского государства, полагает Климкин.
Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Российская Федерация, скорее всего, начнет обострять ситуацию в украинском государстве после выборов президента США (запланированы 3 ноября).
РФ может по-разному обострять ситуацию, возможно объединение дестабилизации внутри страны с военными действиями, рассказал экс-министр Obozrevatel TV.
Собеседник отметил, что российская сторона способна пойти на обострение в Украине, поскольку президент России Владимир Путин не оставил своих намерений.
Климкин почти уверен в том, что глава страны будет поднимать ставки.
"В зависимости от результатов выборов он будет решать, по какому сценарию идти – больше бить на внутренний фактор или все же идти через Донбасс или через другие опции…", – сказал экс-чиновник.
- Ранее Павел Климкин говорил, что Владимир Путин на самом деле в будущем хочет стать главой новой страны.
- Экс-глава МИД считает, что президент России хочет стать лидером нового государства, в которое должны войти Украина, возможно, частично, а также Беларусь.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".