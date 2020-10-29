Экс-министр предупредил, что грозит Украине от России и назвал сроки

После выборов в США Россия может начать обострять ситуацию в Украине, предупредил Павел Климкин / Reuters

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Российская Федерация, скорее всего, начнет обострять ситуацию в украинском государстве после выборов президента США (запланированы 3 ноября).

РФ может по-разному обострять ситуацию, возможно объединение дестабилизации внутри страны с военными действиями, рассказал экс-министр Obozrevatel TV.

Собеседник отметил, что российская сторона способна пойти на обострение в Украине, поскольку президент России Владимир Путин не оставил своих намерений.

Климкин почти уверен в том, что глава страны будет поднимать ставки.

"В зависимости от результатов выборов он будет решать, по какому сценарию идти – больше бить на внутренний фактор или все же идти через Донбасс или через другие опции…", – сказал экс-чиновник.

Ранее Павел Климкин говорил, что Владимир Путин на самом деле в будущем хочет стать главой новой страны.

Экс-глава МИД считает, что президент России хочет стать лидером нового государства, в которое должны войти Украина, возможно, частично, а также Беларусь.