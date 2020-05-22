Эксперт назвал настоящую цель "пленок Деркача"

Не факт, что российские спецслужбы таким образом играют на стороне Трампа / Reuters

Так называемые "пленки Деркача", которые стали достоянием общественности в Украине, могут повлиять на предвыборную кампанию в Соединенных Штатах. Такое мнение Главреду высказал политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, председатель художественного объединения "Последняя баррикада" Александр Доний.

По его словам, "пленки Деркача" - это козырь, который может быть использован командой действующего президента США Дональда Трампа в борьбе с его оппонентом от демократов Джозефом Байденом. При этом, по его мнению, совсем не факт, что обнародование этих пленок является игрой украинских, а не российских спецслужб. Кроме того, можно поставить под сомнение, что российские спецслужбы таким образом играют именно на стороне Трампа. Хотя это первое, что приходит в голову: российская спецслужба решила помочь Трампу победить.

"В любом случае, теперь американский истеблишмент будет вынужден принять во внимание фактор спецслужб Восточной Европы - украинской и российской. Независимо от того, на чьей именно стороне эти спецслужбы работают, это уже будет их усилением. Если украинская спецслужба не является субъектом этой спецоперации (а вполне очевидно, что это - именно спецоперация: информация была записана ранее, а обнародована именно в начале предвыборной кампании в США), речь может идти об усилении именно российских спецслужб и влияния России", - считает Доний.

Политический аналитик не исключает, что истории дадут задний ход.

"Еще раз подчеркиваю: не обязательно игра идет на стороне Трампа, потому что, если будут заключены договоренности с другой командой - командой Байдена, этой истории дадут задний ход. В конце концов, ее могут просто "слить", поставив крест на человеке, который обнародовал эту информацию, то есть на Андрее Деркаче. Зато спецслужбы России в итоге усилят свое влияние", - отметил Доний.

Напомним, 19 мая внефракционный нардеп Андрей Деркач собрал пресс-конференцию, в рамках которой обнародовал аудиозаписи с разговорами лиц, голоса которых похожи на голоса бывшего вице-президента США Джо Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко. Из серии обнародованных телефонных переговоров следует, что Байден активно вмешивался во внутриполитические процессы Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая высказался относительно данного скандала. Президент, упомянув "пленки Деркача", намекнул, что его предшественнику грозит ответственность.

21 мая стало известно, что в украинский МИД поступило несколько звонков из Вашингтона после заявлений президента Владимира Зеленского касательно записей разговоров Порошенко и Байдена. В Госдепе считают, что подобные заявления несут в себе опасность и могут повлиять на президентскую гонку в США.