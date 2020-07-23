УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Эксперт объяснил, почему Европа проигнорировала скандальные признания Жвании о Порошенко

Бывший соратник экс-президента стремится вернуться в украинский политикум, считает политолог Тарас Загородний.

23 июля 2020, 18:16
Давид Жвания
Давид Жвания / zhvaniya.com

Признания экс-нардепа Давида Жвании появились, скорее всего, потому, что, он захотел привлечь к себе внимание и таким образом вернуться в украинскую политику.

Такое мнение в комментарии Главреду высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Жвания остался не у дел, так как в 2015 году проиграл выборы на своем округе и хочет вернуться уже при новой власти. А вернуться в новую власть в Украине – значит заявить что-то плохое о "злочинной владе". И самая ближайшая – период президентства Петра Порошенко. Собственно, поэтому он и фигурирует в признании Жвании", - отметил эксперт.

По словам Загороднего, реакция на его признания в Европе отсутствует потому, что в самом заявлении отсутствует какая-либо конкретика.

"Если бы Жвания заявил о деньгах для подкупа, например, Меркель, это было бы другое дело. Но Жвания не назвал ни одной фамилии. Все абстрактно – какие-то "чиновники в Германии". А в Европе сейчас предостаточно своих проблем в экономике, и отслеживать заявления каких-то чиновников из далекой Украины им точно некогда", - пояснил эксперт.

Напомним, бывший депутат и соратник Порошенко Давид Жвания заявил, что в 2014 году он вместе с тогда послом Украины в Германии Павлом Климкиным передавали взятку в €5 млн немецкому чиновнику, чтобы тот поспособствовал победе Петра Порошенко на выборах президента Украины, обеспечив ему поддержку в Европе.

Климкин, в свою очередь, заявил, что данная информация не соответствует действительности и что Меркель, на которую намекал Жвания, взяток не может брать по определению.

Тарас Загородний Давид Жвания Петр Порошенко Павел Климкин Ангела Меркель
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт объяснил, почему Европа проигнорировала скандальные признания Жвании о Порошенко». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

18:16
Эксперт объяснил, почему Европа проигнорировала скандальные признания Жвании о Порошенко
17:49
Ученые создали тест, способный выявить рак за 4 года до его начала
17:45
Окровавленный диван и "пропавшее" тело: друзья заявили об убийстве волонтера Кучапина
17:40
Билл и Тед 2020 выйдет сразу онлайн Видео
17:28
Власти нашли повод запретить партию Шария в Украине Видео
17:23
ОБСЕ выложило в Сеть документ о прекращении огня на Донбассе: полный текст
17:02
"Если им будут плевать в лицо": у Авакова просят Раду запретить оскорблять полицейских
16:48
Захват заложников в Луцке: суд решил судьбу террориста Кривоша Видео
16:41
Сериал Антиутопия - все подробности нового сериала Amazon
16:27
Врач назвала провоцирующий фактор инфаркта, "живущий" во рту
16:19
Миллиардный транш от ЕС: что теперь требуют от Украины и как Киев будет отдавать кредит
16:07
"Удар поддых": в Сети оценили назначение Луческу в Динамо Видео
16:02
Спецоперация в Полтаве продолжается: что с заложником и куда делся Скрипник Видео
15:55
"Это монтаж? Муммия возвращается": Пугачева выглядит моложе Галкина
15:41
Создатели фильма Земляне прокомментировали теракт в Луцке Видео
15:37
"Был готов умереть": первые слова луцкого террориста Кривоша в суде Видео
15:10
Письмо принцессы Дианы продается всего за пару сотен фунтов
15:07
Шотландские ученые узнали секрет генетического бессмертия
15:07
Новые патрули и задержания: в Киеве заявили об усилении мер безопасности Видео
14:44
Рушится брак: 3 главных признака
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять