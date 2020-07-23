Эксперт объяснил, почему Европа проигнорировала скандальные признания Жвании о Порошенко

Давид Жвания / zhvaniya.com

Признания экс-нардепа Давида Жвании появились, скорее всего, потому, что, он захотел привлечь к себе внимание и таким образом вернуться в украинскую политику.

Такое мнение в комментарии Главреду высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Жвания остался не у дел, так как в 2015 году проиграл выборы на своем округе и хочет вернуться уже при новой власти. А вернуться в новую власть в Украине – значит заявить что-то плохое о "злочинной владе". И самая ближайшая – период президентства Петра Порошенко. Собственно, поэтому он и фигурирует в признании Жвании", - отметил эксперт.

По словам Загороднего, реакция на его признания в Европе отсутствует потому, что в самом заявлении отсутствует какая-либо конкретика.

"Если бы Жвания заявил о деньгах для подкупа, например, Меркель, это было бы другое дело. Но Жвания не назвал ни одной фамилии. Все абстрактно – какие-то "чиновники в Германии". А в Европе сейчас предостаточно своих проблем в экономике, и отслеживать заявления каких-то чиновников из далекой Украины им точно некогда", - пояснил эксперт.

Напомним, бывший депутат и соратник Порошенко Давид Жвания заявил, что в 2014 году он вместе с тогда послом Украины в Германии Павлом Климкиным передавали взятку в €5 млн немецкому чиновнику, чтобы тот поспособствовал победе Петра Порошенко на выборах президента Украины, обеспечив ему поддержку в Европе.

Климкин, в свою очередь, заявил, что данная информация не соответствует действительности и что Меркель, на которую намекал Жвания, взяток не может брать по определению.