Эксперт оценил шансы Киева на реализацию мирного плана по Донбассу

Украина забуксовала в вопросе решения конфликта на Донбассе, считает Константин Елисеев.
Создание различных должностей и консультативных советов в рамках ТКГ по Донбассу не способствует урегулированию конфликта. Власти не демонстрируют конкретных результатов, а пункты стратегии по возвращению оккупированных территорий ОРДЛО в состав Украины до сих пор не обнародованы.
Об этом заявил украинский дипломат Константин Елисеев в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, представители властей делают множество заявлений о решении конфликта на Донбассе, однако на самом деле никаких прорывов в переговорах нет.
"Создание координационных советов, дополнительных консультативных советов, должностей спикеров – все это форма, слова, эквилибристика. Мы ждем конкретных результатов", - отмечает Елисеев.
Также он напомнил, что план по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, о котором ранее говорил глава ОП Андрей Ермак, до сих пор не обнародован.
"Нужно четкое видение, что мы будем делать. Надеюсь, на саммите "Украина – ЕС" президент презентует это видение нашим европейским партнерам", - подчеркнул Елисеев.Читайте также"Нет смысла затягивать": у Зеленского обратились к ТКГ по Донбассу
Конфликт на Донбассе
- В одном из интервью глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что у Украины есть мирный план по урегулированию конфликта на территориях Донецкой и Луганской областей. Документ предполагает получение контроля над украинско-российской границей на Донбассе и реализацию избирательного процесса.
- Россия саботирует переговоры в рамках Трехсторонней группы по Донбассу. Москва и российские боевики "ЛДНР" требуют от Украины проведения выборов в отдельных районах Донбасса одновременно с выборами на всей территории страны 25 октября. Москва шантажирует Киев и требует пойти россиянам на уступки.
- Глава делегации РФ в ТКГ по Донбассу Борис Грызлов обвиняет Украину в нарушении Минских соглашений и утверждает, что боевики ОРДЛО проявят реакцию на заявления Офиса президента о возвращении региона на украинских условиях.