Эксперт оценил шансы Киева на реализацию мирного плана по Донбассу

Украинцы ждут конкретных результатов по Донбассу - дипломат / УНИАН

Создание различных должностей и консультативных советов в рамках ТКГ по Донбассу не способствует урегулированию конфликта. Власти не демонстрируют конкретных результатов, а пункты стратегии по возвращению оккупированных территорий ОРДЛО в состав Украины до сих пор не обнародованы.

Об этом заявил украинский дипломат Константин Елисеев в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, представители властей делают множество заявлений о решении конфликта на Донбассе, однако на самом деле никаких прорывов в переговорах нет.

"Создание координационных советов, дополнительных консультативных советов, должностей спикеров – все это форма, слова, эквилибристика. Мы ждем конкретных результатов", - отмечает Елисеев.

Также он напомнил, что план по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, о котором ранее говорил глава ОП Андрей Ермак, до сих пор не обнародован.

"Нужно четкое видение, что мы будем делать. Надеюсь, на саммите "Украина – ЕС" президент презентует это видение нашим европейским партнерам", - подчеркнул Елисеев.Читайте также"Нет смысла затягивать": у Зеленского обратились к ТКГ по Донбассу

Конфликт на Донбассе