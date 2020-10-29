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Эксперт оценил вероятность потери безвиза с ЕС из-за решения КСУ

29 октября 2020, 05:58

В принятии решения КСУ принимали участие судьи, к которым были претензии у НАПК, утверждает Максим Нефьодов.

Конституционный суд
Отмена КСУ электронного декларирования может ударить по безвизу / УНИАН

Решение Конституционного суда по поводу отмены электронного декларирования доходов государственных чиновников грозит ударом по безвизовому режиму Украины с Евросоюзом и финансовому сотрудничеству с Международным валютным фондом.

Об этом заявил бывший заместитель министра экономики, экс-руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в эфире телеканала Украина 24.

"Конституционный суд принял решение о том, что полностью была отменена система электронного декларирования, которая в том числе была предпосылкой для получения безвиза, для сотрудничества с Европейским союзом, с МВФ", - сказал он.

Кроме того, по словам Нефьодова, четверо судей Конституционного суда, которые принимали соответствующее решение, являются фигурантами расследований Национального агентства по противодействию коррупции. Им инкриминируют ложное декларирование. Мотивацией их решения стал аргумент о нарушении неприкосновенности судей.Читайте такжеУдар по безвизу с ЕС: у Зеленского оценили решение КСУ по незаконному обогащению

"Они сказали, что это нарушает их судейский иммунитет. Поэтому они одним махом отменяют его для всех государственных чиновников", - добавил политик.

Нефьодов подчеркнул, что решение КСУ повлияет на предотвращение коррупции в Украине, свободу передвижения украинских граждан и финансирование государственного бюджета.

Решение КСУ по антикоррупционному законодательству

безвизовый режим Конституционный Суд Максим Нефедов Антикоррупционные законы
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