Эксперт рассказал, чем отставка Шмыгаля грозит Зеленскому

Отставка Шмыгаля - какие проблемы грозят Зеленскому / УНИАН

Нынешнее правительство уйдет в отставку, если того захочет президент Владимир Зеленский. Предпосылкой для подобного сценария может стать, среди прочего, провал партии Слуга народа на местных выборах 2020.

"Риски смены правительства могут возникнуть, если, например, результаты местных выборов для Слуги народа будут не слишком удачными. Тогда виноватым могут сделать именно правительство и его социально-экономический блок. Но пока результат будет посредственный – понятно, что весомой победы у правящей партии быть не может, так как ситуация уже не та, что была в прошлом году. Но решающее слово за президентом – если у него не будет слишком критических замечаний, то тогда риск отставки правительства невелик", – рассказал в комментарии Главреду политолог Владимир Фесенко.

Однако отставка Дениса Шмыгаля и остального Кабмина может обернуться для Зеленского большими проблемами.

Читайте такжеВерхушку Нафтогаза обвинили в госизмене: что известно"Отправить правительство в отставку – не проблема, даже если будет на это установка президента или подобные настроения возникнут в Слуге народа. Проблема возникнет в том, что новое правительство будет трудно назначить, так как сразу начнется игра: провокация политического кризиса, неназначение ни одной из возможных кандидатур на должность премьер-министра или принуждение к созданию коалиции. Но такой вариант слишком рискованный для президента и его партии, потому правительство на некоторое время все же попробуют сохранить", – пояснил Фесенко.

Он напомнил, что глава Нафтогаза Андрей Коболев (которого сейчас активно обсуждают как возможного главу Кабмина) был в списке претендентов из 5-6 кандидатов и год назад, еще до назначения Алексея Гончарука. Но сейчас, особенно после недавнего скандала из-за результатов аудита Нафтогаза и дыры в его бюджете, у эксперта возникают большие сомнения, что Коболев и в этот раз окажется среди кандидатов на эту должность.

"Безусловно, есть недовольство отдельными министрами, но конкретных планов по замене правительства и, соответственно, конкретных кандидатур на должность премьера пока нет. Потому если и будут рассматривать этот вопрос, то, скорее всего, это произойдет только после выборов", – резюмировал Фесенко.

Ранее эксперты спрогнозировали схватку на местных выборах. Популярность местных партий обусловлена спецификой электоральных предпочтений избирателей.

Отставка Шмыгаля: прогнозы экспертов