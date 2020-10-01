Еще у двух нардепов Рады обнаружили опасный коронавирус

Первый уже болеет, а второй получил разные результаты и намерен сделать еще несколько тестов.
Опасный китайский коронавирус обнаружили еще у двух нардепов. Так, тесты показали положительный результат у лидера политсилы За майбутнє Игоря Палицы и нардепа от Оппозиционной платформы – За жизнь Нестора Шуфрича.
Об этом политики сами рассказали в эфире программы Право на владу на 1+1 в четверг, 1 октября.
Первый уже болеет, а второй получил разные результаты и намерен сделать еще несколько тестов.
Палица заявил, что он находится на самоизоляции, но симптомов у него пока нет.
"Сегодня утром пришел позитивный тест. Я самоизолировался. Симптомов нет. Были контакты, я решил провериться и утром пришла такая новость", – отметил политик.
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Он добавил, что начал профилактическое лечение.
Шуфрич в свою очередь рассказал, что сделал несколько тестов. Из них один был позитивным, еще три – негативные. Политик намерен сделать еще два.
"У меня во вторник был один позитивный тест, затем три негативных. Завтра и в понедельник буду делать очередные. Посмотрим, чем все закончится", – отметил нардеп.
Также Шуфрич пожаловался, что долго ждал результата теста.
"Когда я получил позитивный тест, я запросил официальный тест с государственной больницы. Около 11:00 по дороге в Раду я развернулся домой, сообщил своему врачу. С 11 дня до 19 вечера я ждал, чтобы приехали и сделали тест с государственной больницы. Я получил результат на следующие сутки", – сказал он.
Коронавирус в Украине – что было ранее:
- По состоянию на 1 октября, в Украине обнаружены 213 028 случаев заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 30 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +4 069.
- Бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов считает, что заболеваемость Covid-19 будет расти.
- В ВОЗ считают, что реальное число смертей от Covid-19 выше, чем свидетельствует официальная статистика.
- При этом ученые установили, что коронавирус Covid-19 оказался опаснее "испанки". Испанский грипп в свое время увеличил смертность в три раза, а Covid-19 – уже в четыре.