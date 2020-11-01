Еще один "слуга народа" подхватил коронавирус

У слуги народа коронавирус

Нардеп от Слуги народа Алексей Мовчан подхватил опасный китайский коронавирус.

"Плюс 1 к клубу COVID-положительных. Оно и не удивительно, учитывая количество встреч, которые я сделал до и после выборов. Почти всегда пользовался маской и другими средствами личной защиты. Впрочем, вирус это не очень убедило. Берегите себя, друзья", - написал депутат на своей странице в Facebook.

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