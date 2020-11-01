Еще один "слуга народа" подхватил коронавирус

Опасный коронавирус обнаружили у народного избранника.
Нардеп от Слуги народа Алексей Мовчан подхватил опасный китайский коронавирус.
"Плюс 1 к клубу COVID-положительных. Оно и не удивительно, учитывая количество встреч, которые я сделал до и после выборов. Почти всегда пользовался маской и другими средствами личной защиты. Впрочем, вирус это не очень убедило. Берегите себя, друзья", - написал депутат на своей странице в Facebook.
Коронавирус лечение - что было ранее:
- Ученые из Индии выяснили, что витамин В12 подавляет особый фермент в геноме SARS-Cov-2, отвечающий за копирование патогена. Это приводит к снижению вирусной нагрузки и тяжести течения болезни COVID-19.
- Ученые из TILDA (The Irish Longitudinal Study on Ageing) в Ирландии провели исследование и выяснили, что витамин D, от недостатка которого организмы страдают осенью и зимой, играет важную роль в борьбе против COVID-19.
Автор: Екатерина Трохимчук