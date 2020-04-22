"Потратил время зря": Зеленский поведал о своей фатальной ошибке

Зеленский заявил, что ему следовало быть более жестким с чиновниками / кадр из видео

Глава государства Владимир Зеленский, который пообещал не прекращать процесс переформатирования Кабмина, назвал свою самую главную ошибку на посту президента.

С таким заявлением сам глава государства выступил в трейлере фильма "Год президентства Зеленского", который вышел 22 апреля.

Президент считает, что на посту президента Украины был излишне терпеливым по отношению к чиновникам. По словам Зеленского, следовало действовать более жестко.

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"Я уверен, что я потратил время на многих людей, будучи с ними слишком либеральным. Находить подход, в окружении, извне, с некоторыми чиновниками. Я уверен, что я потратил на них свое время. Не о чем говорить – они неизменны. Я жалею, что сразу не стал более жестким", – сказал Зеленский.

Как ранее писал Главред, Зеленский также дал обещание не прекращать процесс переформатирования состава Кабинета министров Украины - вплоть до тех пор, пока он не станет близок к идеальному.

Кроме этого в трейлере глава государства сообщил, что военный конфликт на оккупированном Россией Донбассе будет урегулирован и полностью завершен до окончания его президентского срока.