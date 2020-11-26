Фокин объяснил отставку из ТКГ и сделал заявление о Минских соглашениях

Витольд Фокин считает, что его увольнение продиктовано "пропагандистскими" мотивами / gordon.ua

Бывший замглавы делегации Украина в ТКГ по Донбассу Витольд Фокин считает, что мотивы его увольнения являются "пропагандистскими", а сам политик имел возможность эффективно проявить себя в переговорном процессе. Как полагает первый украинский премьер, власти заранее не собирались выполнять Минские соглашения.

В интервью КП в Украине Фокин в ответ на вопрос о том, были ли у него реальные возможности достичь прогресса в переговорном процессе по Донбассе, ответил утвердительно.

"Думаю, да, но что об этом теперь говорить: то, что случилось – уже произошло", - заверил политик, отметив, что его увольнение связано не с политическими, а с "пропагандистскими" мотивами.

Также первый украинский премьер-министр подверг критике власть и добавил, что еще во времена президентства Порошенко не ставились задачи по выполнению Минских договоренностей.Читайте такжеВ Кабмине объяснили, почему Зеленский уволил Фокина из ТКГ по Донбассу

"На этом примере власть показала, что ожидает любого, кто осмелится выступать за прекращение войны, говорить о мире. И еще. Подписывая мероприятия по выполнению Минских соглашений, которые не в полной мере устраивают Украину, Петр Порошенко, скорее всего, уже тогда не собирался их выполнять. Таковы дебри внешней политики", - подчеркнул Витольд Фокин.

Участие Витольда Фокина в ТКГ по Донбассу