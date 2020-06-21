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Лидер Голоса сделала скандальное заявление о "нищенской" зарплате

Кира Рудык заявила, что 35 тысяч гривен ей не хватает "для нормальной жизни".

21 июня 2020, 19:26
Кира Рудык посетовала на маленькую зарплату нардепа

Глава партии Голос Кира Рудык, которая пришла на смену бывшему лидеру Святославу Вакарчуку, пожаловалась на "нищенскую" депутатскую зарплату.

Об этом пишет today.

Так, Кира Рудык посетовала, что лично ей той зарплаты, которую она получает сегодня, не хватает на жизнь. Нардеп призналась, что до прихода в партию у нее уже была накоплена некая "финансовая подушка", именно за счет нее она сейчас и живет. А тех денег, которые платят за работу на государственной службе, ей совершенно не хватает, чтобы покрыть все свои потребности.

Рудык уточнила, что она получает каждый месяц по 35 тысяч гривен. Политик добавила, что в аналогичной ситуации оказались все депутаты партии Голос, которые вынуждены тратить свои финансовые накопления, либо искать подработку, чтобы получать дополнительные деньги на жизнь.

В результате по словам Рудык, создается большая проблема, ведь членам партии приходится давать дополнительное время на зарабатывание денег, из-за этого они не могут достаточно времени посвящать своей работе на посту депутата.

Решение данного вопроса Кира Рудык видит только в том, чтобы после местных выборов инициировать предложение по повышению заработных плат депутатам. В противном случае люди будут вынуждены зарабатывать в другом месте, например, ведя преподавательскую деятельность, вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности во фракции. На вопрос о том, какая должна быть зарплата у нардепа, Кира Рудык не назвала точных цифр, заявив, что она должна покрывать все потребности человека.

Напомним, о своем решении покинуть Верховную Раду Вакарчук сообщил еще 11 июня.

В четверг, 18 июня, парламентарии не поддержали постановление о прекращении депутатских полномочий Святослава Вакарчука.

Святослав Вакарчук голос Верховная Рада зарплата новости Украины
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