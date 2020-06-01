Журналист поведал о главной дилемме президента Зеленского

Павел Казарин указал на дилемму нынешнего президента

Управленцы "прозападного" лагеря оказались в Украине перед этической дилеммой: президентство Владимира Зеленского – это трагедия или драма.

Об этом заявил крымский журналист Павел Казарин в статье для "Украинской правды".

"Первый подход сформулировал Сергей Жадан. Он предельно прост. Нынешняя власть – это команда "Титаника", которая ведет корабль на рифы. Ситуация безнадежна, а финал предрешен. Помогать им бессмысленно, до смены капитана никаких качественных перемен ждать не стоит", – отмечает Казарин.

По его словам, в этом случае сотрудничество с властью чревато лишь потерей времени и репутации, а любые перемены к лучшему станут возможны лишь после смены нынешней вертикали.

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"Это философия классической трагедии – в том виде, как ее описывает Жан Ануй. События будут идти своим чередом. Будущее отменить не удастся. Катастрофа случилась еще в 2019-м – и теперь каждому предстоит испить свою чашу до дна. Стихия настигнет всех, и любые коррективы возможны лишь после того, как пьеса будет сыграна до конца", – подчеркивает автор.

Он пишет, что второй подход – это философия драмы. Той самой, в которой будущее – результат наших ежеминутных усилий. В отличие от трагедии, тут ничего не предрешено – финал определяется решениями и поступками, а не фатумом.

Казарин констатирует, что кадровая скамья Зеленского оказалась пуста. Пророссийские бюрократы недоступны из-за люстрации, а проевропейские – изгнаны в результате интриг.

Но, по словам журналиста, власть не оставляет попыток найти тех, кто готов "лечь грудью на кадровый дот". Проблема лишь в том, что опыт прошлого Кабмина оказался настолько показательным, что на эти призывы мало кто отзывается.

"По сути, потенциальным реформаторам предлагают поставить на кон собственную репутацию. Что не выглядит как честная сделка в ситуации, когда у президента "туман в голове" и непонятные критерии оценок", – отмечает он.

Казарин пишет, что вся дискуссия о сотрудничестве с нынешней властью – это спор о жанре нашего сценария.

По мнению автора, этот подход разделил бывших соратников по "партии Майдана". Одна его часть продолжает оставаться во власти, объясняя это тем, что сменщики будут хуже. Другая его часть упрекает своих бывших друзей в коллаборационизме и приспособленчестве.

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"Понять можно и тех, и других. Шестой президент страны в совершенстве освоил умение нравиться публике – и не стыдится переписывать имиджевые долги на свою команду. Его приоритеты определяются соцопросами, а его картина мира – ближайшим окружением… Отныне государство – это он, и каждый, кто решит спасать институты, будет натыкаться на упреки в попытке спасти власть", – подытоживает Казарин.

Ранее Главред сообщал о том, что Павел Казарин считает, что после встречи в Париже, в частности, с президентом России Владимиром Путиным, украинский лидер Владимир Зеленский развеял одну из ключевых претензий к себе как к главе государства - ценностную невнятность.