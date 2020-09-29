"Гнать махрового идиота": Аваков прошелся по словам Фокина о Донбассе

Аваков отреагировал на заявление Фокина по Донбассу

Глава МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова Витальда Фокина, члена украинской делегации ТКГ в Минске, об отсутствии признаков войны на Донбассе.

По словам министра, такие заявления наносят колоссальный ущерб стране. Об этом Аваков написал в Facebook.

"Фокин, на войне, которой, как вы говорите, нет - погибли тысячи наших солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от русских градов под Саур-Могилой и Иловайском. "Их там нет" - это слова Путина, а не представителя Украины", - заявил глава МВД.

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Он добавил, что слова Фокина за последние недели "наносят колоссальный ущерб стране и приносят боль и гнев в сердца украинцев. Махрового идиота нельзя прятать за старостью. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию".

Заявления Фокина – о чем сообщалось ранее: