"Гнать махрового идиота": Аваков прошелся по словам Фокина о Донбассе

По словам министра, такие заявления наносят колоссальный ущерб стране.
Глава МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова Витальда Фокина, члена украинской делегации ТКГ в Минске, об отсутствии признаков войны на Донбассе.
По словам министра, такие заявления наносят колоссальный ущерб стране. Об этом Аваков написал в Facebook.
"Фокин, на войне, которой, как вы говорите, нет - погибли тысячи наших солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от русских градов под Саур-Могилой и Иловайском. "Их там нет" - это слова Путина, а не представителя Украины", - заявил глава МВД.
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Он добавил, что слова Фокина за последние недели "наносят колоссальный ущерб стране и приносят боль и гнев в сердца украинцев. Махрового идиота нельзя прятать за старостью. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию".
Заявления Фокина – о чем сообщалось ранее:
- Витольд Фокин сперва заявлял - он готов выйти из переговорного процесса по Донбассе уже в сентябре в том случае, если его инициативы не будут в течение месяца позитивно восприняты Киевом.
- Затем утверждал - Украина должна предоставить особый статус всем районам Донецкой и Луганской областей и объявить всеобщую амнистию участникам боевых действий.
- Более того, Фокин убежден - главным виновником продолжения конфликта на Донбассе является пятый президент Украины Петр Порошенко.