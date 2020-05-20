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"Зеленского съедят": Гончарук забил тревогу из-за ошибок президента

20 мая 2020, 23:00

Бывший премьер-министр призвал Зеленского не повторять ошибки Петра Порошенко.

Гончарук
Гончарук высказался о политике Зеленского / УНИАН

По словам экс-премьера Алексея Гончарука, который ранее выдал "всю правду" о борьбе с коррупцией, президент Украины Владимир Зеленский стремится "перехитрить Запад" и контролировать правоохранительные органы, как и его предшественник Петр Порошенко.

Об этом экс-чиновник поведал в Facebook в среду, 20 мая, после прослушивания пресс-конференции Зеленского, а также скандальных пленок разговоров Порошенко.

"Первое. Они оба пытались построить доверие с западными партнерами. Порошенко так и не смог отказаться от своего статуса олигарха и пытался "перехитрить Запад". Поэтому доверие потерял, и дальше должен терпеть такое унижение, которое мы слышали на пленках - фактически выполнять прямые, "вежливые указания" партнеров", - написал экс-глава Кабмина.

По мнению Гончарука, Зеленский уже "наделал ошибок", но еще не упустил шанс, как это сделал его предшественник.

Экс-премьер считает, что нынешнему президенту еще верят люди, потому что он не является олигархом, как Порошенко, однако, главное в ситуации главы государства, по его мнению, - чтобы стратегия Порошенко "перехитрить запад" не победила в команде Зеленского".

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"Второе. Оба президента верили, что правопорядок можно привести с помощью "подконтрольных" правоохранительных органов, а не сильных институтов. Порошенко уже испытывает на себе плоды своих "правоохранительных реформ", а Зеленский уверенно к этому движется: СБУ не реформирована (до "трясет и крышует"), прокуратура нарушает политические дела, а в судебных округах до сих пор сидят "волки". Если ничего не изменится, то они Зеленского и съедят", - утверждает Гончарук.

Ранее Гончарук назвал увольнение Верланова и Нефедова "зачисткой" антикоррупционеров. По мнению экс-премьера, несмотря на огромное сопротивление и постоянные информационные атаки за достаточно короткий период им удалось показать серьезные результаты в своих сферах.

Также напомним, Гончарук по время эпидемии коронавируса гулял без маски в компании главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, у которого также отсутствовали средства индивидуальной защиты.

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