В Раде заблокировали подписание игорного закона: названы имена нардепов

В парламенте заблокировано подписание закона о легализации игорного бизнеса / УНИАН

В Верховной Раде заблокировано подписание закона о легализации игорного бизнеса (№2285-д) – зарегистрированы два проекта постановлений об отмене решения парламента.

Среди авторов одного постановления об отмене принятия игорного закона есть лидер Батькивщины и нардеп Юлия Тимошенко, а среди авторов второго документа – внефракционный народный избранник Вадим Новинский.

В парламенте зарегистрирован проект постановления №2285-д-П Об отмене решения Верховной Рады Украины от 14 июля 2020 года о принятии закона Украины О государственном регулировании по организации и проведению азартных игр.

Также в Раде зарегистрирован проект постановления №2285-д-П1 Об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом как закона проекта закона О государственном регулировании по организации и проведению азартных игр.

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Напомним, 14 июля парламент принял исторический законопроект – поддержал во втором чтении легализацию игорного бизнеса. За документ проголосовали 248 нардепов. Больше всего голосов за игорный закон отдала фракция Слуги народа – 224.

Справка. В мае 2009 года Верховная Рада одобрила законопроект о запрете игорного бизнеса. Тогдашний президент Виктор Ющенко ветировал закон, однако в июне парламент преодолел вето главы государства. Ющенко поставил подпись под законом 23 июня 2009 года.