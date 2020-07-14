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Парламент легализовал игорный бизнес

Проект закона поддержали более 240 нардепов.

14 июля 2020, 11:17
ВР одобрила легализацию игорного бизнеса – Игорный бизнес Украина
Рада одобрила легализацию игорного бизнеса / УНИАН

Во вторник, 14 июля, Верховная Рада приняла исторический законопроект – поддержала легализацию игорного бизнеса.

Парламент во втором чтении поддержал законопроект о легализации игорного бизнеса (№2285-д).

За документ проголосовали 248 народных избранников.

Больше всего голосов за легализацию игорного бизнеса отдала фракция Слуги народа – 224.

ВР одобрила легализацию игорного бизнеса – Игорный бизнес Украина
Рада одобрила легализацию игорного бизнеса / Скриншот

Напомним, парламент в первом чтении поддержал проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине №2285-д 16 января. За документ проголосовали 260 нардепов.

Игорный бизнес Верховная Рада
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