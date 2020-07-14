Парламент легализовал игорный бизнес

Рада одобрила легализацию игорного бизнеса / УНИАН

Во вторник, 14 июля, Верховная Рада приняла исторический законопроект – поддержала легализацию игорного бизнеса.

Парламент во втором чтении поддержал законопроект о легализации игорного бизнеса (№2285-д).

За документ проголосовали 248 народных избранников.

Больше всего голосов за легализацию игорного бизнеса отдала фракция Слуги народа – 224.

Рада одобрила легализацию игорного бизнеса / Скриншот

Напомним, парламент в первом чтении поддержал проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине №2285-д 16 января. За документ проголосовали 260 нардепов.