Нострадамус из Рады: Кива публично предрек украинцам гибель и уничтожение

Илья Кива предрек украинцам погибель и уничтожение / УНИАН

Украинцев ждут гибель и уничтожение - в том случае, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить.

С таким заявлением выступил нардеп Илья Кива. Его заявление цитируется на сайте его политсилы Оппозиционной платформы - За жизнь.

По мнению Кивы, на данный момент в Украине "проходит второй этап экспансии, в рамках которой в госорганы внедряют кадры, "рекомендованные" Западом, и назначение [экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области - Главред] Михаила Саакашвили — часть программы"..

Нардеп убежден, что возможное назначение в Кабмин грузинского политика вице-премьером по реформам является одним из условий для получения Украиной кредита от Международного валютного фонда (МВФ).

Напомним, ранее Кива публично хвалил советского диктатора Иосифа Сталина и опубликовал в соцсетях его цитату, в которой упоминаются эпидемии. Кроме того, по мнению нардепа, Сталин в нынешних условиях очень бы пригодился во главе руководителя Украины. До этого Кива в Раде разлил воду на одно из кресел (на котором сидел экс-генпрокурор Руслан Рябошапка) и назвал того "ссыкуном".