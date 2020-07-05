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"Это нужно побороть": Саакашвили пожаловался на "болото" в Раде

Политик призвал найти общее решение и работать над тем, чтобы в Украину заходили инвесторы.

5 июля 2020, 21:05
Саакашвили
Саакашвили рассказал о "болоте" в Украине / УНИАН

Глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаил Саакашвили поведал, какие шаги нужно предпринимать, чтобы в Украину заходили инвесторы.

Об этом он рассказал время экспертного обсуждения в Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

По его словам, в первую очередь нужно провести радикальную судебную реформу.

"В течение следующих 2-3 недель мы представим предложения по судебной реформе. Считаю, на данном этапе - это наша основная функция. Будут элементы, которые расширяют арбитраж, думаем над включением иностранных судей в Верховный Суд, мы по этому поводу уже проводим дискуссии", – заявил Саакашвили.

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Также он рассказал о намерении ввести налог на выведенный капитал.

"Если нам удастся додавить вопрос с налогом на выведенный капитал – это также станет сигналом для инвесторов. На заседании Нацсовета мы увидели, что Зеленский говорит правильные вещи, но у членов его команды есть свои "но", – добавил руководитель Нацсовета.

По его мнению, в Украине сформировалось "болото", из-за чего в страну не могут зайти иностранные инвестиции.

"То, что болото сформировалось, сомнений нет. То, что оно распространяется в Верховной Раде – сомнений нет. Это надо побороть. Нам надо постараться пройти знаковые вопросы, договориться, объединиться вокруг вопроса, взять и сделать. Потому что мы можем многое собираться на заседания, но если не будет консенсуса среди людей, принимающих решения, ничего хорошего не будет", – считает Саакашвили

.Глава Нацсовета также поднял вопрос принятия закона о референдумах.

"Если будет этот инструмент (механизм проведения референдумов), он будет очень популярным. Мы сможем проводить через референдумы вопросы, которые не прошли из-за этого "болота", – добавил он.

Ранее Саакашвили анонсировал реформы на украинской таможне, в налоговой и судебной системах.

Как сообщал Главред, Саакашвили заявил о том, что уже в июле 2020 года Украине грозит коллапс железнодорожных перевозок.

Михаил Саакашвили новости Украины Нацсовет Верховная Рада инвестор
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