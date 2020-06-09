"Забиваемся в угол": Сивохо прошелся по изменениям в составе ТКГ

Сивохо отреагировал на изменение состава ТКГ / УНИАН

Бывший внештатный советник секретаря СНБО Сергей Сивохо уверен, что решение президента Владимира Зеленского о введении в переговорный процесс по Донбассу четверых вынужденных переселенцев из региона, якобы отдаляют Украину от мира.

"Мы все дальше от мира... Опять непонятные телодвижения, и слишком понятные люди в ТКГ. Похоже, никто не собирается договариваться. Мы все больше забиваемся в глухой и темный угол. Оттуда нас точно никто не услышит. А ТКГ — это просто красивые три буквы", - написал Сивохо в Facebook.

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Сегодня в рамках ТКГ начали работать журналист Сергей Гармаш, блогер Денис Казанский, врач-травматолог Константин Либстер и юрист, глава ОО "Луганское землячество" Вадим Горан. Они должны представлять ОРДЛО в противовес членам террористических организаций ЛНР и ДНР, которых в качестве жителей Донбасса приглашает сейчас российская сторона.

Ранее в МИД Украины заявили, что Киев может предоставить особый статус ОРДЛО, однако подобные уступки не должны нарушать территориальную целостность и суверенитет государства.