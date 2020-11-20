Кабмин назначил нового министра энергетики

Кабмин назначил министра энергетики / УНИАН

Кабинет министров на внеочередном заседании 20 ноября освободил Ольгу Буславец от исполнения обязанностей министра энергетики и защиты окружающей среды. Вместо нее назначен Юрий Бойко.

Как написал представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан на своей странице в Facebook, на сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин принял два проекта постановлений относительно таких кадровых решений:

о признании утратившим силу распоряжение Кабинета министров Украины от 3 июня 2020 №604 (о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Ольгу Буславец);

о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики и защиты окружающей среды Украины на Юрий Бойко (заместитель министра энергетики).

Кадровые перестановки во власти - о чем сообщалось ранее: