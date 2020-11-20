Кабмин назначил нового министра энергетики

Правительство освободило Ольгу Богуславец от исполнения обязанностей министра энергетики и нашло ей замену.
Кабинет министров на внеочередном заседании 20 ноября освободил Ольгу Буславец от исполнения обязанностей министра энергетики и защиты окружающей среды. Вместо нее назначен Юрий Бойко.
Как написал представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан на своей странице в Facebook, на сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин принял два проекта постановлений относительно таких кадровых решений:
- о признании утратившим силу распоряжение Кабинета министров Украины от 3 июня 2020 №604 (о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Ольгу Буславец);
- о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики и защиты окружающей среды Украины на Юрий Бойко (заместитель министра энергетики).
Кадровые перестановки во власти - о чем сообщалось ранее:
- Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что парламенту предстоит решать проблему с Конституционным судом.
- Он подчеркнул, что Раде нужно принять государственный бюджет во втором чтении и голосовать за возможные кадровые перестановки во власти.
- Народный депутат из фракции Слуга народа, представитель президента в КСУ Федор Вениславский прокомментировал вероятность кадровых перестановок.
Автор: Екатерина Трохимчук