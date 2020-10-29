Кабмин обязал НАПК возобновить работу реестра деклараций

Распоряжение принято на основании решения СНБО.
Кабинет министров Украины принял распоряжение, которое обязывает Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) безотлагательно возобновить доступ украинцам к реестру деклараций чиновников.
Соответствующее решение было принято в среду, 29 октября, в ходе внеочередного заседания правительства с президентом Владимиром Зеленским и на основании решения СНБО, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.
"На внеочередном заседании правительства с участием президента Владимира Зеленского на основании исполнения решения СНБО приняли распоряжение, которым обязали НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки!" – подчеркнул он.Читайте такжеКСУ запретил НАПК проверять декларации и вернул Украину в 1991 год
Реакция властей на решение КСУ по антикоррупционным законам
- В среду, 29 октября, президент Украины Владимир Зеленский проводит срочное заседание СНБО, на котором рассматривается вопрос восстановления антикоррупционного законодательства. Глава государства анонсировал безотлагательное внесение в Раду ряда важных документов по этому вопросу и восстановление электронного декларирования.
- Конституционный суд 27 октября признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предполагала уголовную ответственность чиновников за внесение неправдивых данных в электронные декларации.
- В НАПК вынуждены были закрыть реестр электронных деклараций. Суд лишил агентство права проверки деклараций и выявления конфликта интересов.
- В Евросоюзе заявили, что такое решение КСУ может привести к приостановке безвизового режима с Украиной.