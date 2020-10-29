Кабмин обязал НАПК возобновить работу реестра деклараций

НАПК должно восстановить механизм спецпроверки электронных деклараций чиновников / УНИАН

Кабинет министров Украины принял распоряжение, которое обязывает Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) безотлагательно возобновить доступ украинцам к реестру деклараций чиновников.

Соответствующее решение было принято в среду, 29 октября, в ходе внеочередного заседания правительства с президентом Владимиром Зеленским и на основании решения СНБО, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

"На внеочередном заседании правительства с участием президента Владимира Зеленского на основании исполнения решения СНБО приняли распоряжение, которым обязали НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки!" – подчеркнул он.Читайте такжеКСУ запретил НАПК проверять декларации и вернул Украину в 1991 год

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