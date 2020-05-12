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В Офисе президента поделились, как будут "сшивать" Украину

12 мая 2020, 21:18

У президента заявили, что в каждом регионе нашей страны - своя история.

Зеленский
У президента рассказали о своих действиях / УНИАН

Попытки объединить украинцев вокруг исторического прошлого не приносят результатов, поэтому нужно "сшивать" Украину за счет общих ценностей и понимать, что "наша сила в разнообразии".

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Юрий Костюк.

"Смотрите, глобально существует две модели. Одна из них – когда фундаментом для объединения нации становятся совместное историческое прошлое, один язык, одна религия, одни традиции, общие исторические герои. Это модель, которую в Украине пытались строить последние пять лет. На мой взгляд, она не сработала. Почему? Потому что изначально в стране очень разнообразные регионы", – рассказал он.

Костюк отметил, что в разных регионах Украины разные диалекты и очень "непростая и многослойная" история.

"Да, поиск исторической правды и приход к общему знаменателю, безусловно, очень важен. Но в этот процесс всегда вмешивается политика, все эти вещи очень выгодно использовать для заработка политических "плюсиков", для бесконечных споров, конфликтов, и как итог – не объединять страну, а еще сильнее ее разделять.

Поэтому, нужно признать – такой подход не работает. Пробовали – не получилось. Значит, надо искать что-то другое. И этим могут стать ценности. Когда мы понимаем, что в разнообразии – наша сила, а объединяют нас именно ценности", – считает Костюк.

новости Украины Владимир Зеленский офис президента
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