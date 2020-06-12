Кабмин открывает пункты пропуска в аэропортах: нардеп назвал дату

Правительство открывает пункты пропуска в международных аэропортах, поделился нардеп / Фото facebook.com/airportkiev

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Кабинет министров решил открыть международные пункты пропуска в международных аэропортах Украины, которые были закрыты в связи с карантином из-за китайского коронавируса Covid-19.

Открытие пунктов пропуска запланировано с понедельника, 15 июня, написал народный избранник в своем Telegram-канале.

По его словам, правительство утвердило для иностранцев новые критерии пересечения границы нашей страны.

"Кабмин открывает с 15 июня международные пункты пропуска в международных аэропортах Украины…", – поделился политик.

Читайте такжеВ Украине могут ужесточить карантин: Шмыгаль назвал главное условиеРанее министр инфраструктуры Владислав Криклий говорил, что Украина с 15 июня возобновит международное и внутреннее авиасообщение.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Украина и ряд других государств ввели карантин, пункты пропуска на границах и транспорт перестали работать в обычном режиме.