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Новый этап смягчения карантина: Зеленский сказал, кто сможет работать

13 мая 2020, 17:03

Новое смягчение карантина в Украине, в частности, коснется проведения ВНО, поделился президент.

Зеленский сказал, кто сможет работать после нового смягчения карантина – Карантин в Украине
Владимир Зеленский сказал, кто сможет работать после нового смягчения карантина / УНИАН

Президент Владимир Зеленский сообщил, что второй этап смягчения карантина в Украине, который был введен из-за смертоносного китайского коронавируса, коснется, в частности, работы отелей.

Новое смягчение ограничительных мер также коснется проведения внешнего независимого оценивания и спортивных соревнований, рассказал украинский лидер в видеообращении.

Президент призвал быть ответственными – придерживаться мер гигиены, оставаться дома и носить маски.

"...Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая. Он коснется, в частности, спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО и другого", – сообщил глава государства.

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