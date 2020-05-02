Замглавы ОП оскандалился заявлением о работе Эпицентра

Кирилл Тимошенко сделал противоречивое заявление о работе Эпицентра / edumka.com

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко поведал, почему во время карантина гипермаркет Эпицентр работает, а все остальные строительные магазины - нет.

Об этом он рассказал в интервью изданию Лига и заявил, что большинство строительных магазинов не работает во время карантина потому, что сами приняли такое решение.

К вашему вниманию полный отрывок интервью чиновника.

- Чем Эпицентр такой особенный? Почему, несмотря на карантин, магазин работает в полном объеме, а все ограждающие ленты в гипермаркетах – просто для красоты? Купить можно все.

- Не знаю, я там не был.

- Почему в условиях карантина, когда малый и средний бизнес думает, как выжить, Эпицентр летает в Китай, торгует и шлет письма кому хочет?

- А что тут незаконного? Точно так же Сильпо работает, АТБ…

- Это продуктовые магазины.

– Продуктовым можно работать, а хозяйственным нельзя?

- Это ж не мы так решили.

- Это решение Кабмина.

- Решения правительства докладываются президенту на ежедневных селекторах.

- Хозяйственные магазины – это история, которая есть во всем мире.

- А разве работают все магазины хозяйственных товаров по стране?

- Это решение самих компаний, работать или нет.

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Отметим, утверждение политика о том, что все магазины хозтоваров "решают сами, работать или нет", не соответствует действительности. Согласно распоряжению Кабмина, запрещена работа всех непродовольственных магазинов, в том числе и строительных. Однако Эпицентр при этом работает, о чем, собственно, и был задан вопрос.

Скандал из-за работы Эпицентра

Напомним, несмотря на введение противоэпидемиологических мероприятий в стране, гипермаркет Эпицентр по-прежнему продолжает работу. Это стало причиной недовольства многих ритейлеров, которые потребовали от правительства смягчить карантинные меры.

Также сообщалось, что нардеп Александр Герега (депутатская группа За Будущее) разослал письма мэру Киева Виталию Кличко и коллегам по Раде с предложением покупать медицинские товары (очень нужные в условиях пандемии коронавируса) в его компании Эпицентр.