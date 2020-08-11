Зеленский окончательно легализовал игорный бизнес в Украине

Казино и игорный бизнес в Украине легализованы - Новости Украины / УНИАН

11 августа глава государства Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса.

Ранее этот документ уже одобрил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, свидетельствуют данные на сайте ВРУ. После чего документ был передан на подпись гаранту – и вот теперь возвращен с подписью от президента. Это стало последним, завершающим, этапом прохождения законопроекта.

Теперь казино в Киеве разрешается размещать лишь на территории пятизвездочных гостиниц.

Для других населенных пунктов – помимо Киева – размещать казино позволяется на территории зданий, в которых расположены отели категории "4 и 5 звезд".

Справка. В мае 2009 года Верховная Рада одобрила законопроект о запрете игорного бизнеса. Тогдашний президент Виктор Ющенко ветировал закон, однако в июне парламент преодолел вето главы государства. Ющенко поставил подпись под законом 23 июня 2009 года.

14 июля парламент принял исторический законопроект – поддержал во втором чтении легализацию игорного бизнеса. За документ проголосовали 248 нардепов. Больше всего голосов за игорный закон отдала фракция Слуги народа – 224.

В тот же день в Раде заблокировали подписание игорного закона. В парламенте было зарегистрированы несколько проектов постановлений, в которых шла речь об отмене принятия закона об игорном бизнесе.

Но уже 21 июля в Раде убрали последнюю помеху для легализации игорного бизнеса. После чего не осталось никаких преград для подписания закона спикером Разумковым и президентом Зеленским.