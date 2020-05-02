Трамп определился с послом США в Украине

Трамп выбрал кандидата на должность посла США в Украине / УНИАН

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который ранее заинтриговал мир заявлением о состоянии Ким Чен Ына, выдвинул кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке, 71-летнего Кейта Дейтона на должность посла в Украине.

"Кейт Дейтон из Вашингтона будет чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине", - сказано в сообщении на сайте Белого дома.

По информации, Дейтон сейчас является директором Центра имени Джорджа Маршалла в Германии, совмещая эту должность с обязанностями советника по вопросам обороны США в Украине. До этого служил военным атташе в посольстве в России. За плечами Дейтона сорок лет службы в армии. В отставку он вышел в 2010 году в звании генерал-лейтенанта.

На протяжении своей карьеры генерал был координатором безопасности США в Израиле и Палестинской автономии, директором по стратегии, планам и политике Пентагона, директором по операциям разведывательного управления министерства обороны.

Он говорит по-русски и по-немецки.

Отметим, о том, что США хотят назначить Дейтона, сообщалось в декабре 2019 года. Тогда речь шла о том, что Трампу нравится Дейтон, а генерал в отставке "готов взять на себя работу".

Добавим, что ровно год назад - в мае 2019 года - стало известно, что посол США в Украине Мари Йованович ушла в отставку. В украинском МИДе восприняли отставку как часть плановой дипломатической ротации. С тех пор должность посла в Украине вакантна.

Читайте такжеКоронавирус душит сверхдержаву: Трамп назвал достижением миллион зараженных КовидомНапомним, ранее три экс-посла США написали Трампу открытое письмо про Украину. В совместном заявлении Уильяма Тейлора, Джона Хербста и Стивена Пайфера сказано, что в разгар ущерба для здравоохранения и глобальной экономики пандемия COVID-19 может предоставить неожиданную возможность разрешить войну на Донбассе и противостоять нападкам президента России Владимира Путина на международные нормы поведения.

По мнению дипломатов, поскольку распространение коронавируса и падение цен на нефть все больше сказываются на Кремле, США и их союзники должны предложить отменить международные санкции против России, если российский президент Владимир Путин прекратит военное вторжение в Украину.